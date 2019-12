Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher scheitern

Gescher (ots)

Stand gehalten haben Tür und Fenster eines Imbissbetriebs in Gescher: Unbekannte hatten am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr versucht, mit Gewalt in das Gebäude an der Velener Straße einzudringen. Sie scheiterten jedoch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

