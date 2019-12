Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Jugendliche treten Autospiegel ab

Gescher (ots)

Einen Schaden von rund 1.000 Euro haben mehrere Jugendliche am Donnerstagabend in Gescher angerichtet: Die Unbekannten gingen fünf geparkte Fahrzeuge an und traten oder schlugen gegen die Außenspiegel. Das Geschehen spielte sich gegen 22.50 Uhr auf der Gustav-Freytag-Straße ab. Zeugen beobachteten dort drei junge Leute, die sich in Richtung Feldstraße entfernten. Einer von ihnen trug einen beigen Pullover und hatte dunkelblonde Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

