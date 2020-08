Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Gossersweiler-Stein (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Höhe der Frühmesser GmbH-Tankstelle in Gossersweiler-Stein zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Leichtkraftradfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge prallte der 17-Jährige aus Silz aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck eines vorausfahrenden Pkw und kam hierbei zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Zweiradfahrer wurde leichtverletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

PK Pilger



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell