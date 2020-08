Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geldbeutel aus Lieferwagen gestohlen

Germersheim (ots)

Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr im Bereich der Marktstraße. Ein Lieferwagenfahrer hatte das Fahrzeug mit geöffnetem Fenster kurzfristig abgestellt. Als er sich zurück zu dem Fahrzeug begab, konnte er beobachten wie sich eine dunkel gekleidete Person an dem Fahrzeug zu schaffen machte. Der Tatverdächtige flüchtete mit der Geldbörse des Zeugen unerkannt von der Örtlichkeit. Eine genauere Beschreibung des Tatverdächtigen war dem Zeugen nicht möglich. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und diverse Ausweisdokumente. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

