Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Tempo 30 überwacht

Germersheim (ots)

Gleich drei Geschwindigkeitsmessungen wurden am Dienstag zwischen 9.30 und 13.30 Uhr im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Germersheim durchgeführt. Zwischen 9.30 und 11 Uhr wurde das Tempolimit am alten Hafen überwacht. Hierbei wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße registriert. Der Schnellste war mit 47 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Bei einer weiteren Messung in Bellheim im Bereich der Postgrabenstraße waren acht Verstöße gegen das Tempolimit geahndet worden. Hier lag der Spitzenwert bei 45 km/h. Bei der letzten Geschwindigkeitskontrolle in der Hammerstraße in Bellheim zwischen 12.45 und 13.30 Uhr wurde ein Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit gebührenpflichtig verwarnt. Dieser war mit 45 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen worden. Drei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt während der Fahrt angelegt, sie erwartet nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell