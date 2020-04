PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer aus Koblenz befuhr am Sonntag, gegen 14:00 Uhr die L 3031 in Richtung Espenschied. Kurz vor dem Ortseingang Espenschied kam er in einer leichten Schikane aus bisher nicht bekannten Gründen zu Fall. Der Fahrer rutschte mit seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich an der Schulter und muss nun stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 4.000,- EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim (Tel: 06722/9112-0) in Verbindung zu setzen.

Münck, PHK und KvD

