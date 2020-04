PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Niedernhausen verletzte sich bei einem Sturz auf der L3273 zwischen Lenzhahn und Heftrich schwer.

Der Radfahrer befuhr am Samstag gegen 18:08 Uhr die L3273 in Richtung Heftrich. Nach ersten Auswertungen der Spurenlage kam er in einer Linkskurve auf den unbefestigten Seitenstreifen, stürzte und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierbei zog sich der 48-jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Wiesbadener Krankenhaus geflogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer: 06126-93940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell