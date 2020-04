PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt B275, Waldems

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Eine 63-jährige KTM-Fahrerin aus Neu-Isenburg befuhr am Samstag Nachmittag gegen 16:56 Uhr mit ihrem Motorrad die B275 von Riedelbach kommend in Richtung Waldems-Reichenbach. Vor ihr fuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer. Als ein weiter vorn fahrender Kia-Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, bremsten die Autofahrer bis zum Stillstand ab. Die Motorradfahrerin bemerkte dies zu spät und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde die 63-jährige schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik nach Weilburg gebracht werden. Das Motorrad kollidierte nach dem Sturz noch leicht mit dem PKW davor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR. Durch die informierte Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Die Autofahrer blieben unverletzt. Die B275 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

