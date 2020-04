PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand eines Mehrfamilienhauses

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein - Bleidenstadt, Schwarzwaldstraße 11.04.2020, 01.00 Uhr

Gegen 01.00 Uhr wurde durch die Bewohner des Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss gemeldet. Bei dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei wurde das Gebäude unverzüglich geräumt. Ein Teilbereich eines Zimmers des Dachgeschosses stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. 12 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt gerettet werden. Die 71-jährige Bewohnerin des Dachgeschosses konnte durch die Feuerwehr gerettet werden und wurde schwerverletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Nach Beendigung des Einsatzes konnten die übrigen Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Die Brandursache ist zurzeit noch ungeklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 - 30.000 EUR geschätzt.

gefertigt Blau, PHK und KvD

