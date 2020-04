PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer schwer verletzt /Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Wispertal, L 3033

Am Samstagnachmittag, gegen 14:23 Uhr, verlor ein 27 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankfurt am Main auf der Wisperstrecke zwischen Lorch und Geroldstein in einer scharfen Linkskurve vermutlich die Kontrolle über sein Motorrad und schleuderte in die Schutzplanke. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Strecke musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2300,--EUR

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim, (06722) 9112-0, in Verbindung zu setzen.

