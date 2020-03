Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ruteshein: Spülmaschinenbrand; Renningen: Einbruch in Bäckerei; Nufringen: Kassenautomat geplündert

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim-Perouse: Spülmaschinenbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Rutesheim war am Montag gegen 10.35 Uhr im Lerchenweg in Perouse eingesetzt, nachdem eine Spülmaschine zu brennen begonnen hatte. Gegen 10.00 Uhr hatten die Bewohner des betreffenden Hauses das Haushaltsgerät eingeschaltet und waren anschließend einkaufen gegangen. Als sie zurückkehrten, stellte das Ehepaar fest, dass das gesamte Haus verraucht war und die Spülmaschine in Flammen stand. Gemeinsam mit den Nachbarn konnten die Bewohner das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Renningen: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zum Montag brachen noch unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in Renningen ein. Die Unbekannten hebelten zunächst die Eingangstür eines Büro- und Geschäftshauses auf, so dass sie das Treppenhaus des Gebäudes betreten konnten. Dann brachen sie eine Tür auf, die vom Treppenhaus in die Bäckerfiliale führt. Im Innern stahlen sie aus einer Kassenschublade einen zweistelligen Bargeldbetrag. Im weiteren Verlauf begaben sich die Einbrecher in den Sozialraum. Einen Tresor, der mit der Wand verschraubt war, rissen sie aus der Verankerung. Den Safe, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, entwendeten die Täter komplett. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Nufringen: Kassenautomat geplündert

Von Sonntag auf Montag schlug ein derzeit unbekannter Täter in der Ferdinand-Porsche-Straße in Nufringen zu. Der Unbekannte begab sich auf das Gelände eines Fahrzeugwaschparks und hebelte ein Fenster der Waschhalle auf. Über dieses stieg der Einbrecher in die Halle ein. Anschließend begab er sich zum Kassenautomat, brach diesen auf und stahl den enthaltenen Bargeldbehälter, in dem sich ein etwa vierstelliger Betrag befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

