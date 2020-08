Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Kandel

Kandel (ots)

Am 15.08.2020 wollte um 02:32 Uhr eine 18-jährige Radfahrerin nach Hause fahren. Leider war sie so stark betrunken, das die Fahrt zur Nachtzeit mit einem Sturz in Höhe des Stadions Kandel endete. Aufgrund der schmerzhaften Verletzungen im Gesicht wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Die Streife vor Ort konnte bei der jungen Frau eine Alkoholisierung von mehr als 2 Promille in Verlauf eines freiwilligen Alkotest feststellen. Die äußert schmerzhaften Gesichtsverletzungen, die durch den Sturz entstanden sind, mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem ist eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden, welches nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall, die Fahreigenschaft der Verursacherin wurde durch Zeugen bestätigt.

