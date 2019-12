Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Firmeneinbruch in Gladbach

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma auf der Regentenstraße eingebrochen und stahlen hierbei elektronisches Gerät und Bargeld.

Es muss in der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Montag, 10.40 Uhr gewesen sein, als die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangten. Die in der Hochparterre gelegene Eingangstür zu den Büros des Personaldienstleisters hebelten sie auf. So in die Räumlichkeiten gelangt, durchsuchten sie selbige. Mitsamt der Beute flüchteten sie anschließend über denselben Weg.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

