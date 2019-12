Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gartenlauben als Tatort

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Kleingärtnervereins in Venn am Rönneterweg ihr Unwesen getrieben. Sie brachen im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in zwei Gartenlauben ein.

An einer Gartenlaube versuchten sie, mit einem Gartenmesser ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich schlugen sie eine Scheibe ein und durchsuchten die Laube. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde in diesem Fall vermutlich nichts entwendet.

In einer anderen Gartenlaube wurde ein Fenster aus dem Rahmen gedrückt. In diesem Fall wurde eine TV-Sat-Anlage entwendet.

Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei gerichtet werden. (ds)

