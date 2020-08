POL-RT: Einbruch in Firmengebäude; Weiterer Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Reutlingen

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher richtet hohen Schaden an

Einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hat ein Einbrecher am frühen Montagmorgen in Leinfelden angerichtet. Der bislang unbekannte Täter schlug in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und sechs Uhr an einem Firmengebäude in der Max-Lang-Straße eine Fensterscheibe ein. Im Inneren brach der Unbekannte mehrere Schließfächer auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Plochingen (ES): Nach Zusammenstoß in Leitplanken geschleudert

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag auf der B 10 bei Plochingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 23-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem Ford Focus auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem auf der rechten Spur fahrenden VW Kombi eines 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW gedreht und in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand geschleudert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

