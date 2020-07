Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radler hat Sense und Drogen dabei

Kaiserslautern (ots)

Ohne Licht und gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist ein Radfahrer in der Nacht zu Mittwoch einer Polizeistreife in der Vogelwoogstraße entgegengekommen. Die Beamten stoppten den Radler und stellten zunächst seinen Rucksack sicher, weil es so aussah, als würde der Stiel einer Axt herausragen.

Die Überprüfung zeigte, dass es sich nicht um eine Axt, sondern um eine Handsense handelte. Darüber hinaus händigte der Mann den Polizisten ein Tüte mit Cannabisblüten aus. Weitere Gegenstände wurden in seinen Sachen nicht gefunden.

Auf die Frage, woher die Handsense stamme, gab der 36-Jährige an, er habe sie "vor kurzem ums Eck" gefunden. Mehr wollte er dazu nicht sagen.

Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, wurde das Gerät zusammen mit den Blüten sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

