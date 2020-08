Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen mit Verletzten; Bürocontainer und Pkw aufgebrochen; Brand von Wäschetrockner; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Schlägerei

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es in der Nacht zum Montag in der Schulstraße gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 23.15 Uhr fünf Personen in einen Streit, der anschließend in Handgreiflichkeiten mündete. Ein 30-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Beteiligte waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Ein 22-jähriger Verdächtiger konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Marktplatzes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der wie der 30-Jährige leicht verletzte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Schlägerei aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Bürocontainer aufgebrochen

In den Bürocontainer des Häckselplatzes in der Wannweiler Straße in Betzingen ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und drang in den Container ein. Dort öffnete er auch mehrere Spinde gewaltsam und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zwei Autos aufgebrochen

Zwei Pkw sind im Laufe des Wochenendes in Leinfelden aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit von Samstag, fünf Uhr, bis Sonntag, kurz vor acht Uhr, an einem Audi A6 und einem Opel Astra im Fasanenweg jeweils eine Seitenscheibe ein. Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (ms)

Plochingen (ES): Brand eines Wäschetrockners

Zu einem Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in die Straße Am Markt ausgerückt. Dort war offenbar in Folge eines technischen Defekts ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften anrückte, konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf das übrige Inventar verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Eine Bewohnerhin wurde vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Esslingen (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein Unfallverursacher musste am Sonntagabend seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht haben und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sein soll. Der 56-Jährige war kurz nach 21 Uhr mit einem VW Polo auf der linken Spur der Zollbergstraße in Fahrtrichtung Zollberg unterwegs. Beim Wechsel auf den rechten der beiden Fahrstreifen krachte er gegen einen dort fahrenden Ford Galaxy eines 57-Jährigen und flüchtete. Da der 57-Jährige das Kennzeichen des flüchtenden VW abgelesen hatte, konnten der beschädigte Polo und der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Weil ein Alkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste der Mann sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (rn)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Ins Gesicht geschlagen

Auf einen 49-jähriger Inhaber eines Bistros ist am frühen Sonntagmorgen, zwischen 1.30 Uhr und zwei Uhr, von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Der Geschädigte war dem Täter zuvor nachgelaufen, da sich dieser als Gast nicht in die Anwesenheitsliste eingetragen und beim Verlassen des Bistros zudem einen Aschenbecher mitgenommen hatte. Als der 49-Jährige den Mann zur Rede stellte, gab dieser zunächst den Aschenbecher zurück und schlug daraufhin seinem Gegenüber heftig ins Gesicht. Dadurch erlitt der Geschädigte schwere Gesichtsverletzungen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum noch unbekannten Täter aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf B 27

Ein Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten und einem beträchtlichen Gesamtschaden in Höhe von rund 45.000 Euro hat sich am Sonntagnachmittag auf der B 27 ereignet. Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit einer Mercedes C-Klasse die Bundesstraße in Richtung Dußlingen. Den derzeitigen, verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge geriet der Senior auf Höhe der Einmündung der Hechinger Straße aufgrund Übermüdung mit dem Wagen nach links auf die Gegenfahrspur und dann ungebremst in den Grünstreifen. Ein entgegenkommender, 30-jähriger VW Polo-Lenker erkannte den auf der falschen Spur fahrenden Mercedes und wich daher nach rechts aus. Als sich beide Fahrzeuge in dem abfallenden Böschungsbereich befanden, streifte die C-Klasse an der kompletten Fahrerseite des Polo entlang und blieb schließlich in einem Maisfeld stehen. Sowohl der Polo-Lenker als auch seine drei Mitfahrer, ein 33-Jähriger und zwei Frauen im Alter von 30 und 31 Jahren, zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher, der vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus untersucht wurde, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Heftig in die Leitplanken gekracht

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro dürfte am Opel Isignia eines 21-Jährigen entstanden sein, als dieser am Sonntagabend mit seinem Wagen auf der B463 in die Leitplanken gekracht ist. Der junge Mann befuhr gegen 21.15 Uhr die Bundesstraße aus Balingen kommend in Richtung Albstadt, als er kurz vor der Ausfahrt Weilstetten nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Opel schleifte zunächst über mehrere Meter an der Leitplanke entlang, wurde dann zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, wo er ins Schleudern geriet, und prallte anschließend erneut gegen die Leitplanke. In der Ausfahrt nach Weilstetten kam der Pkw schließlich zum Stehen. Der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein nicht mehr fahrbereiter Isignia wurde abgeschleppt. Zur Reinigung der Fahrbahn durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei musste die B463 für kurze Zeit voll gesperrt werden. (sm)

