Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200517 - 0467 Frankfurt-Riederwald: Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 15. Mai 2020, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Motzstraße zum Brand von insgesamt sieben Mülltonnen. Die Tonnen standen vor den Anwesen Nummer 15, 20 und 21-23. Neben den Tonnen brannte noch eine Hecke und eine Hauswand wurde verrußt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.500 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursachenermittlung wurde aufgenommen, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

