Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200515 - 0466 Frankfurt-Niederursel: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Vergangene Nacht ereignete sich in einem Wohnhochhaus im Gerhart-Hauptmann-Ring ein Wohnungsbrand. An der Wohnung sowie dort abgestellten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 02:00 Uhr kam es in der Wohnung im zehnten Obergeschoss des Wohnhaues zu einem lauten "Knall", infolgedessen ein Feuer in der Wohnung ausbrach. Küche und Wohnzimmer standen kurz darauf in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Mehrere auf einem Parkdeck befindliche Pkw wurden durch herabgestürzte Trümmerteile, unter anderem Stücke eines Fensters, stark beschädigt. Glücklicherweise wurden keine Bewohner oder Passanten verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Wohnung verlassen.

Gegen 06:40 Uhr kam es dann erneut zu einem Feuer in der zuvor genannten Wohnung. Die Bewohner des Stockwerks mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden örtlich betreut. Mit Einsatz einer Drehleiter brachte die Feuerwehr auch den zweiten Brand unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauerten noch mehrere Stunden an. Der Gerhart-Hauptmann-Ring war für diesen Zeitraum in Teilen gesperrt.

Über die Ursache der Brände können noch keine Angaben gemacht werden. Ein technischer Defekt oder Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Fachkommissariat hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an.

