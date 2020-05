Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200515 - 464 Frankfurt-Gallus/Praunheim: Pkw-Diebstähle

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 13. Mai 2020, gegen 22.00 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Pkw in der Günderrodestraße, in Höhe des Anwesens Nummer 20, ab. Als er am nächsten Tag gegen 18.00 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Wagen entwendet worden war. Es handelt sich um einen schwarzen Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen SU-HN 811.

Ebenfalls am 13. Mai 2020, gegen 22.00 Uhr, parkte ein weiterer Geschädigter seinen Pkw im Karl-Klee-Weg, vor dem Anwesen Nummer 88. Bei seiner Rückkehr am 14. Mai, gegen 09.00 Uhr, war der Wagen verschwunden. Hier handelt es sich um einen roten Opel Kadett Typ E, Cabriolet, mit Doppelauspuffrohr und rotem Lenkrad. Der Wagen trägt das amtliche Kennzeichen F-SP 584.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

