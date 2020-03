Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Übersehen und verletzt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer kam es am Montagmorgen auf der Ooser Bahnhofstraße. Gegen 07:20 Uhr beabsichtigte ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer von dem Gehweg aus die Fahrbahnseite zu wechseln, um in Richtung Ooser Leo zu fahren. Nachdem er kurz vor einem geparkten Auto anhält, fährt er auf die Fahrbahn und übersieht daraufhin den von der Stadt kommenden Porsche-Lenker. Der 18-Jährige wurde von dem Auto erfasst, stürzte zunächst auf die Fronthaube und die Windschutzscheibe und kam letztendlich auf der Fahrbahn wieder auf. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er in die Stadtklinik verbracht. Entgegen erster Befürchtungen zog sich der junge Mann glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu.

/ms

