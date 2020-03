Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gelegenheit macht Diebe

Offenburg (ots)

Eine in einem in der Wichernstraße geparkten Wagen zurückgelassene Umhängetasche verleitete einen noch unbekannten Langfinger dazu, im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagabend die Scheibe der Beifahrertür einzuschlagen und den Beutel zu entwendet. Nach derzeitigem Sachstand dürfte der so entstandene Diebstahlschaden rund 400 Euro betragen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

