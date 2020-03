POL-OG: Rheinmünster-Stollhofen - Umweltfrevel / Nachtragsmeldung

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster-Stollhofen - Umweltfrevel

Rheinmünster-Stollhofen (ots)

Am Wochenende wurden im Gewann Pfarrteile unmittelbar an der Einmündung Bannwaldweg zur K 3761 weitere entsorgte Eternitplatten aufgefunden. Wie beim Fund im Wald bei Bühlertal vergangene Woche handelt es sich wiederum um auf der Unterseite auffallend blau gestrichene Eternitplatten. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt. Die Beamten bitten daher dringend um Zeugenhinweise unter der Rufnummer, 07222 761-464.

Ursprungsmeldung vom 20.03.2020, 08:29 Uhr

POL-OG: Bühlertal - Umweltfrevel

Bühlertal Die Beamten des Fachdienstes Gewerbe - Umwelt beschäftigt derzeit unter anderem eine Ablagerung von Asbestplatten mitten im Wald in der Nähe des Parkplatzes "Bildeiche" an der Liehenbachstraße. Aufgrund der auffallend blauen Farbe an der Unterseite der Asbestplatten hoffen die Beamten darauf, dass Zeugenhinweise zum Umweltsünder führen könnten. Insgesamt wurden neun 1 mal 2 Meter große Platten einfach in den Wald entsorgt. Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer, 07222 761-464 oder an jede andere Polizeidienststelle.

