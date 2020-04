Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrollen am "Car-Freitag" in Düsseldorf - Eine Bilanz

Düsseldorf (ots)

Karfreitag, 10. April 2020 - Düsseldorf

85 Fahrzeuge und Fahrzeugführer wurden am vergangenen Freitag (10. April 2020) von Einsatzkräften der Polizei Düsseldorf rund um den Martin-Luther-Platz in der Innenstadt kontrolliert.

Trotz der angekündigten Kontrollen zog das schöne Osterwetter einige Angehörige der sogenannten "Tuning" und "Poser"-Szene in die Stadt. Bei drei Autos und einem Krad stellten die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes technische Manipulationen fest, die zur vorübergehenden Sicherstellung und Vorstellung bei einem Sachverständigen führten.

In 10 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, da die Betriebserlaubnis durch An,- oder Umbauten an den Fahrzeugen erloschen war. In 13 weiteren Fällen sprachen die Einsatzkräfte Verwarnungsgelder aus.

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer wurde mit einem verkehrsunsicheren 3er BMW angehalten. Die Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Der Führerschein des Mannes war zur Einziehung ausgeschrieben. Da der Drogenvortest bei dem Beschuldigten auf Amphetamin positiv verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wurde vorgelegt. Die Ermittlungen dauern an.

