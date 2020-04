Polizei Düsseldorf

POL-D: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A 40 in Höhe Gelsenkirchen-Süd

Düsseldorf (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd am Dienstag fahndet die Polizei nach einem unfallflüchtigen Lkw-Fahrer.

Der Lkw verlor am 7. April gegen 15.02 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd ein Kantholz. In der Folge kam ein 52-jähriger Motorradfahrer dadurch zu Fall und verletzte sich lebensgefährlich.

Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4567207

Die Ermittler des Verkehrskommissariats Düsseldorf fragen jetzt:

1. Wer kann Angaben zu dem Lkw machen (Farbe, Kennzeichen, Aufschrift etc.) der das Kantholz verloren hat? 2. Kann jemand Hinweise auf den Fahrer des Lkw geben? 3. Ist Ihnen in der Nähe der Unfallstelle zur ungefähren Unfallzeit ein Lkw aufgefallen, dessen Ladung möglicherweise unzureichend gesichert gewesen ist?

Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211-8700.

