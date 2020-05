Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Radlerin gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt eine Radfahrerin am Montag bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr die 57-Jährige auf dem Radweg entlang der Lerchenbergstraße. An einer Baustelle missachtete sie das Zusatzzeichen "Radfahrer absteigen" und fuhr weiter Richtung Dornstadt. Im Bereich der Baustelle blieb sie an einer Baustellenabgrenzung hängen. Sie stürzte. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Sie trug keinen Fahrradhelm.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Fahrradhelme können Verletzungen vermeiden. Schützen Sie Ihren Kopf und tragen einen Helm. Auch in diesem Fall hätten Verletzungen vermieden werden können.

