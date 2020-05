Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsunfall zieht Straßensperrung nach sich

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles von Montag bei Ulm.

Gegen 11.30 Uhr war ein Sattelzug auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Der Fahrer prallte bei Ulm-Ost auf einen Anhänger der Autobahnmeisterei. Der war an einen Lkw angehängt. Der Fahrer der Iveco trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte den 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer des Sattelzuges. Der Sattelzug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Auch der Lkw mit dem Absicherungsanhänger war beschädigt. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 125.000 Euro Die A8 in Richtung Stuttgart war für mehrere Stunden gesperrt. Auch ein Fahrstreifen der A8 in Richtung München musste für die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

