POL-OF: 2. Auflage der Berufsinformationsveranstaltung "Polizei4you"

(tl) Am letzten Ferienwochenende noch nichts vor? Wer diese Frage mit "Ja" beantworten kann und in dem Zusammenhang auch noch nach seinem zukünftigen Arbeitsplatz sucht, der sollte sich den 15. August 2020 vormerken. Denn an diesem Tag bietet das Polizeipräsidium Südosthessen für potentielle Bewerberinnen und Bewerber von 10 bis 15 Uhr in Hanau die 2. Auflage der Berufsinformationsveranstaltung "Polizei4you - Ein Tag nur für Dich!" an. Die Veranstaltung richtet sich an all diejenigen, die sich für ein Studium und eine spätere Tätigkeit bei der hessischen Polizei interessieren. Denn bei der Berufswahl sind viele auf der Suche nach einem vielfältigen, abwechslungsreichen und derzeit auch sicherem Arbeitsplatz - und spannend sollte dieser natürlich auch noch sein. All das findet man bei der Polizei Hessen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, hat am letzten Feriensamstag die Gelegenheit dazu

Die Teilnehmer erhalten dabei viele Einblicke in unterschiedliche Berufsbereiche, unter anderem zeigen Streifenpolizisten ihre Ausrüstung und veranschaulichen wie man Dokumente auf Fälschungsmerkmale hin überprüft. Ferner demonstriert die Kriminalpolizei Spurensicherungstechniken und auch der Verkehrsdienst zeigt beispielsweise, wie man Geschwindigkeitsmesskontrollen mit dem Lasergerät durchführt. Außerdem können die Teilnehmer ein Durchsuchungsszenario durchspielen und erfahren, wie es sich anfühlt mit einer (Übungs-)Waffe umzugehen.

Anmelden können sich all diejenigen, die die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen bereits erfüllen bzw. zeitnah anstreben. In letzterem Fall sollte man insbesondere bereits die gymnasiale Oberstufe besuchen. Momentan sind noch Plätze verfügbar.

Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuellen Situation unter entsprechenden Sicherheits- und Hygienevorkehrungen statt. Weitere Informationen zur Anmeldung findet man auf unserer Homepage unter https://k.polizei.hessen.de/954075490

Offenbach, 10.08.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

