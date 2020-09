Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Fahrzeugbrände

Reutlingen (ots)

Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag erlitten. Der 16-Jährige befuhr mit seiner KTM kurz vor 17.30 Uhr die Bantlinstraße in Richtung Tübingen. Etwa auf Höhe der Emil-Adolff-Straße kam er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit zu weit nach links und blieb mit der Fußraste am Bordstein hängen. Anschließend kam er zu Fall und stürzte mit seinem Leichtkraftrad in den dortigen Grünstreifen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Seine Maschine musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 800 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Zwei Personen sind am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen verletzt worden. Gegen 19.45 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 48 und 51 Jahren mit einem bislang unbekannten Täter bei den Sitzbänken eines Gymnasiums in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem der Unbekannte dem 48-Jährigen mit einem Messer eine Schnittverletzung am Arm zufügte. Als der 51-Jährige zu Hilfe kommen wollte, erlitt dieser eine Stichverletzung am Bein. Ein mutmaßlicher Komplize des Täters trat unmittelbar danach aus einem Gebüsch und gab Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Unbekannten. Die Verletzten mussten zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (ms)

Köngen (ES): Pedelec-Lenker bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker beim Sturz von seinem Fahrrad am Mittwochnachmittag erlitten. Passanten fanden den Verunglückten gegen 16.30 Uhr bewusstlos auf einem Feldweg in der Nähe von Köngen und setzten sofort einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes leisteten sie Erste Hilfe. Trotz eines getragenen Fahrradhelms hatte der Mann schwere Kopfverletzungen erlitten. Der 68-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer zu Fall gekommen (Zeugenaufruf)

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Echterdingen leicht verletzt worden ist. Der 63-Jährige befuhr mit seinem Herrenrad gegen 14.15 Uhr die Leinfelder Straße in ortsauswärtiger Richtung. Beim Überqueren des Fußgängerüberwegs auf Höhe des Kreisverkehrs stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort. Erst später wurden Rettungsdienst und Polizei verständigt. Der Radfahrer gab an, dass er einem Quad ausgewichen und deswegen zu Fall gekommen sei. Da er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste sich der 63-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ein Test hatte einen Wert von über 2,5 Promille ergeben. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob der betrunkene Radfahrer von selbst gestürzt oder von einem anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten worden war. (ms)

Filderstadt (ES): Fahrzeug nach Verpuffung in Brand geraten

Sich entzündende Dämpfe haben offenbar am Mittwochabend zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Kronenstraße in Bonlanden geführt. Kurz vor 20.30 Uhr führte ein 19-Jähriger Reparaturarbeiten an seinem Pkw durch. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Verpuffung von Dieseldämpfen, wodurch das Fahrzeug Feuer fing. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften angerückt war, hatte der 19-Jährige zusammen mit einem Helfer die Flammen bereits selbst gelöscht. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw in der Derendinger Straße sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag, kurz nach zwei Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war der geparkte BMW X6 in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte den brennenden Wagen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochnachmittag auf der B 27/ Hechinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsbehinderungen geführt. Ein 48-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Seat auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Dußlingen unterwegs. Dabei übersah er eine verkehrsbedingt vor ihm stehende Mercedes C-Klasse eines 33-Jährigen und fuhr auf diese auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die C-Klasse noch auf einen davor stehenden Vito eines 54-Jährigen aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Sowohl der Seat als auch die C-Klasse mussten abgeschleppt werden. (rn)

