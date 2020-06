Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Festnahme eines Verdächtigen nach Einbruch

Wuppertal (ots)

Am 08.06.2020 um 02:45 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei eine verdächtige Person auf einem Parkplatz zwischen einem Autohaus und einem Schnellrestaurant an der Erbschlöer Straße in Wuppertal-Ronsdorf. Als die Beamten den Mann vor Ort antrafen, floh er zunächst. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte der Verdächtige festgenommen werden. Bei der Absuche der Örtlichkeit konnten sowohl am Autohaus als auch am Schnellrestaurant Einbruchspuren festgestellt werden. Zudem wurden auch an einem nahegelegenen Büro entsprechende Spuren aufgenommen. Art und Umstände der Antreffsituation lassen den Schluss zu, dass der festgenommene 39-Jährige für die Taten verantwortlich sein könnte. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Erkenntnisse zu möglichen weiteren Tätern. Für die anschließenden umfangreichen Fahndungsmaßnahmen setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der polizeibekannte Festgenommene einem Haftrichter vorgeführt, der ihn der Untersuchungshaft überstellte.

