Polizei Wuppertal

POL-W: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rennradfahrer in Solingen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (07.06.2020) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Solingen, Burger Höhe, bei dem ein 53jähriger Rennradfahrer aus Düsseldorf schwer verletzt wurde. Ein 54jähriger Solinger befuhr dabei mit seinem Pkw Daimler Chrysler die Burger Höhe in Fahrtrichtung Burger Landstraße. Er übersah dabei den 53jährigen Rennradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und touchierte dessen Hinterrad. Der Rennradfahrer stürzte und blieb bewusstlos auf dem Seitenstreifen liegen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Verletzte einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Da der Verdacht besteht, dass der 54jährige Pkw-Führer unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde er der Polizeiwache zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Burger Höhe / Burger Landstraße für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht.

