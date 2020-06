Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auffahrunfall - Vier Fahrzeuge beteiligt

Wuppertal (ots)

Gestern (04.06.2020), gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße in Solingen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Ein 63-Jähriger bemerkte in seinem VW einen verkehrsbedingt vor ihm stehenden 67-jährigen in seinem Fiat zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde der Fiat auf den Smart eines 35-Jährigen und dieser weiter auf den VW eines 28-jährigen Mannes geschoben. Der VW-Fahrer, sowie der Fiat-Fahrer und seine 28- und 61-jährigen Beifahrer, erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 23.500 Euro. Der VW, der Fiat und der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahmen kam es Behinderungen für den Fahrzeugverkehr. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell