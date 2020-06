Polizei Wuppertal

POL-W: W Frontalzusammenstoß in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (04.06.2020), gegen 13:25 Uhr, kam es auf der Obere-Lichtenplatzer-Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Frauen verletzten. Eine 64-Jährige fuhr mit ihrem Fiat bergab, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die 75-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden VW konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Fahrerinnen und die 68-jährige Beifahrerin in dem Fiat Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sw)

