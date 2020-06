Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei stellt Unfallflüchtige

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.06.2020 meldeten gegen 04:05 Uhr Anwohner der Wüstenhofer Straße in Wuppertal einen Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem geparkten Lieferwagen. Die Zeugen konnten beobachten, wie drei Männer an dem verunfallten BMW beide Kennzeichen abmontierten und sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernten. Mehrere eingesetzte Polizeistreifen konnten die Personen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren, die sich unweit der Unfallstelle in Mülltonnen versteckt hielten, antreffen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. Anhand der Beschädigungen an dem BMW könnte dieser an weiteren Unfällen beteiligt gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jk)

