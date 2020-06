Polizei Wuppertal

POL-W: Körperverletzung auf der Focher Straße in Solingen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Abend (03.06.2020, 17:40 Uhr) kam es an der Focher Straße in Solingen zu einer Auseinandersetzung eines Pärchens, in dessen Verlauf die 16jährige Leichlingerin dem 19jährigen Solinger eine Schnittwunde an der Wange zufügte und ihm eine Flasche gegen den Kopf schlug. Die 16jährige verließ zunächst die Örtlichkeit, wurde aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und der Polizeiwache zugeführt. Da der Verdacht besteht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln agierte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt. Im Anschluss wurde sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der 19jährige wurde dem Klinikum Solingen zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284-8484

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell