Polizei Wuppertal

POL-W: SG Motorroller rutscht nach Unfall in den Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 02.06.2020 kam es gegen 13:45 Uhr auf der Oststraße in Solingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person. Eine 24-jährige Remscheiderin beabsichtigte mit ihrem Renault von der Florastraße in die Oststraße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 63-jährigen Solinger zusammen, der mit seinem Motorroller auf der bevorrechtigten Oststraße fuhr. Hiernach rutschte der Motorroller auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Ford eines 29-jährigen Solingers zusammen. Der 63-Jährige musste zur Versorgung seiner Verletzungen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell