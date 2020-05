Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Sachbeschädigung mit nachträglichem Hausfriedensbruch++

Emden-Verkehrsunfallflucht- Emden - Am 24.05.2020 gegen 19:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Westerburvenne zu einem Unfall mit einem parkenden Fahrzeug. Ein bislang nicht näher bekannter Fahrzeugführer touchierte nach bisherigen Erkenntnissen beim Ausparken das stehende Fahrzeug und beschädigte es an der hinteren linken Fahrzeugseite. Nach dem entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Sachbeschädigung mit nachträglichem Hausfriedensbruch- Leer - In der Zeit von Mittwoch, dem 20.05.2020 bis Freitag, dem 22.05.2020, kam es an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Mühlenstraße, nahe eines dortigen Schuhgeschäftes, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eine Scheibe zum Treppenhaus ein. Nach vorläufiger Reparatur der Scheibe durch den Eigentümer, wurde das Gebäude dann am 24.05.2020 nach bisherigen Erkenntnissen erneut durch unberechtigte Personen aufgesucht. Zeugen beobachteten gegen 14:00 Uhr, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen am provisorisch verschlossenen Fenster zu schaffen machten. Bei den Personen soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer mit schwarzen Baseballkappen gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

