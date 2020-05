POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Brandermittlung ++ Junge Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt ++ Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ Familienstreit endet mit Ingewahrsamnahme - Polizeibeamtin leicht verletzt ++

Emden - Brandermittlung

Emden - Zu einem Brand in der Straße Am Treckfahrtstief wurden am Freitag gegen 01:30 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei entsandt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Sofa an einem hölzernen Gartenzaun aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand. Der Brand des Sofas breitete sich weiter auf einen Holzzaun, einen Holzunterstand sowie einen gemauerten Anbau eines Mehrfamilienhauses aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die genannten Objekte wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Emden - Junge Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Emden - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmittag eine junge Frau nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 20-jährige Frau aus Emden die Leeraner Straße mit ihrem Pkw Audi in Richtung Petkum. Als sie beabsichtige nach links in den Süderweg abzubiegen, bremste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Mann aus Emden erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Renault auf den Audi der Frau auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Leer - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Leer - Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei wurden am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Heisfelder Straße entsandt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter zwischen 19 und 26 Jahren sowie einem 35-jährigen Mann. Die vier Männer schlugen und traten auf den 35-Jährigen ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Erst durch starke Polizeipräsenz ließen die Männer von dem am Boden liegenden 35-Jährigen ab. Nach eigenem Ermessen verzichtete der Verletzte auf eine weiterführende medizinische Behandlung. Während der Sachverhaltsaufnahme und der Durchsuchung der beschuldigten Männer wurden u.a. ein Schlagring sowie ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen dauern an.

Leer - Familienstreit endet mit Ingewahrsamnahme - Polizeibeamtin leicht verletzt

Leer - Am Donnerstagabend wurden Polizeibeamte gegen 22:50 Uhr zu lautstarken Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern im Alter von 39 und 37 Jahren in die Straße Unter den Eichen entsandt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, richtete sich die Aggression des 39-Jährigen fortan gegen diese. Er bedrohte die Beamten und ging schließlich mit drohender Haltung auf diese zu. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ sich der 39-Jährige nicht zum Stehenbleiben bewegen, sodass die Beamten schließlich Reizgas einsetzten. Der 39-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv, weshalb die Beamten den Mann zu Boden brachten. Dieser wehrte sich vehement gegen die Maßnahmen und schlug um sich. Eine 25-jährige Polizeibeamtin wurde hierdurch leicht verletzt. Sie blieb weiterhin dienstfähig. Zudem wurde die Dienstkleidung der eingesetzten Beamten beschädigt. Der 37-jährige Bruder des Mannes versuchte indes, diesen aus den polizeilichen Maßnahmen zu befreien. Weitere Polizeibeamte wurden zwischenzeitlich hinzugerufen und konnten diesen von seinem Vorhaben abhalten und Handfesseln anlegen. Vor Ort befindliche weitere Familienmitglieder der beiden Verursacher versuchten die gesamte Zeit über die Maßnahmen zu stören und zu unterbinden. Dies konnte jedoch durch deutlich sichtbare starke Polizeipräsenz unterbunden werden. Die beiden alkoholisierten Brüder wurden in Gewahrsam genommen. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

