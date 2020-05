POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

+++Diebstahl von Werkzeugen ++ Diebstahl und Sachbeschädigung ++ Farbschmiererei ++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind+++

Diebstahl von Werkzeugen

Emden - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Täter von einer Baustelle in der Ringstraße einen Akkubohrschrauber sowie einen Rotationslaser der Marke "Hilti". Hinweise auf die Tat oder die Täter bitte an die Polizei in Emden.

Diebstahl und Sachbeschädigung

Moormerland - Durch bisher unbekannte Täter wurde auf einem Parkplatz in der Rudolf-Eucken-Straße von einem PKW eine Antenne vom Fahrzeugdach entwendet und gleichzeitig an einem weiteren PKW der linke Außenspiegel stark beschädigt. Die Taten fanden im Zeitraum vom 16.05., 21:00 Uhr, bis 17.05., 18:30 Uhr, statt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Farbschmiererei

Uplengen - Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen besprühten unbekannte Täter ein Schild der Oberschule Uplengen in der Höststraße mit roter Farbe und hinterließen auf diese Weise eine schmähende Äußerung. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Uplengen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Weener - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ein 12-jähriges Mädchen aus Weener leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg an der Graf-Ulrich-Straße und wollte in Höhe der Hausnummer 4 die Fahrbahn queren. Hierbei übersah sie anscheinend einen PKW, welcher aus Richtung Weener kam. Es kam zu einem Zusammenstoß mit den PKW wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend an die Eltern übergeben.

