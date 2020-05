Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Christi Himmelfahrt 2020 am 21.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

Leer / Emden - Jährlich ziehen an Christi Himmelfahrt zahlreiche Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden mit einem Bollerwagen oder auf Fahrrädern durch Ostfriesland, um den "Vatertag" zu feiern. In der momentanen Lage gilt auch am kommenden Donnerstag die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dies führt folglich dazu, dass "Vatertags-Touren" in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich sind. Insbesondere sind die Gruppierungen auf Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten zu beschränken und die Hygieneregelungen sowie der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.

Trotz der positiven Entwicklung der Infektionszahlen im hiesigen Bereich und der landesweit einkehrenden Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie, wird die Polizeiinspektion Leer/Emden am Donnerstag verstärkt auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich präsent sein und anlassbezogen Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Regelungen durchführen. Diesbezüglich werden unterstützend auch Beamte der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück im Landkreis Leer und der Stadt Emden anwesend sein. Zudem kündigen die Stadt Emden und der Landkreis Leer ebenfalls Präsenz und Kontrollen in eigener Zuständigkeit, aber auch in Zusammenarbeit mit der Polizei, an.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang weiterhin an die ausgesprochen hohe Vernunft und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger in Ostfriesland. Ein Gros der Bevölkerung hält sich an die geltenden Einschränkungen und verhält sich vorbildlich. Auch die vergangenen Feiertage rund um Ostern und den 1.Mai verliefen aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Verstöße gegen die geltenden Einschränkungen.

Ein weiterhin hohes Maß an Vernunft und Verständnis sowie ein gemeinschaftlich vorbildliches Handeln hinsichtlich der Einhaltung der Regelungen führt letztlich dazu, dass das Virus eingedämmt werden kann.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag - bleiben Sie gesund!

