Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 17.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Versuchter Einbruch in Schule ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Leer - Brand eines Einfamilienhauses Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, gerät im Parallelweg aus bislang ungeklärter Ursache eine Blockhütte aus Holz in Vollbrand. Von dort greift das Feuer auf das Wohngebäude, sowie auf eine angrenzende Terrassenüberdachung der Nachbarn über. Es entsteht Sachschaden von ca. 200.000 EUR. Personen werden durch den Brand nicht verletzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Emden - Versuchter Einbruch in eine Schule Am Sonntag, um 02:14 Uhr, werden durch einen Anwohner zwei verdächtige Personen an einer Schule in der Hermann-Löns-Straße mitgeteilt, die sich Zutritt zu dieser verschaffen sollen. Bei dem Eintreffen der eingesetzten Beamten flüchten zwei männliche Personen von der Örtlichkeit. Im Nahbereich kann nach kurzzeitiger Flucht eine Person angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Eine Beschreibung des anderen Verdächtigen liegt nicht vor. An der Tatörtlichkeit werden diverse Spuren festgestellt und entsprechend gesichert. Nach ersten Erkenntnissen blieb es lediglich beim Versuch des Einbruchsdiebstahls. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, in der Zeit von 13:25 Uhr - 13:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ringstraße. Dabei wurde ein weißer Transporter der Marke VW Crafter an der vorderen rechten Seite vermutlich durch einen LKW beschädigt. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Leer gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum vom 15.05.2020,18:00 Uhr, bis zum 16.05.2020, 20:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Celosstraße einen Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter silberner PKW der Marke Hyundai i 30 am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Huxsohl

Wachgruppenleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell