Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 14.05.2020 bezüglich eines Brandes in Emden

PI Leer/Emden (ots)

Emden Am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, befand sich ein 27-jähriger Emder in einer Garage in der Norderstraße, um dort Reparaturen an seinem Kleinkraftrad durchzuführen. Hierbei benutzte er einen Winkelschleifer. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet die Garage durch den Funkenflug in Brand. Kurze Zeit später stand diese in Vollbrand. Löschversuche des 27-jährigen misslangen und er zog sich eine Rauchgasintoxikation zu. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Drei Oldtimer, die sich in der Garage befanden, wurden durch das Feuer zerstört. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war. Die Schadenssumme wird durch die Polizei auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an.

