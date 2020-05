Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Bungalow ++ Diebstahl aus Bäckerei ++ Versuchter Diebstahl aus Verbrauchermarkt ++ Zwei Verletzte nach Auffahrunfall ++ Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ++ Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Emden - Diebstahl aus Bungalow

Emden - Am Dienstag kam es in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:40 Uhr im Gatjebogen zu einem Diebstahl aus einem Bungalow. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter über eine Terassentür in das Innere des Objekts und entwendeten mehrere Elektroartikel im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Diebstahl aus Bäckerei

Emden - In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen kam es in der Dollartstraße zu einem Diebstahl aus einer Bäckereifiliale. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern in das Innere der Filiale. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld im unteren zweistelligen Bereich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Versuchter Diebstahl aus Verbrauchermarkt

Emden - In der Nacht zum heutigen Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 03:30 Uhr und 04:15 Uhr Zugang zu einem Verbrauchermarkt in der Ziegeleistraße. Hierzu warfen sie einen Gullydeckel gegen die gläserne Eingangstür. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter zwar in das Objekt, entwendeten jedoch keine Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Moormerland - Am Dienstagmorgen kam es auf der Dr.-Warsing-Straße gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 73-jährige Frau aus Moormerland mit ihrem Pkw VW die Dr.-Warsing-Straße in Richtung Alte Landstraße. Offenbar übersah sie hierbei, dass eine vor ihr fahrende 69-jährige Frau aus Forst (Eifel) ihren Pkw Opel verkehrsbedingt zum Stehen bringen musste. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden. Die 73-Jährige wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Ihr Pkw VW wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Leer / A 28 - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Leer / A 28 - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14:15 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost in Fahrtrichtung Leer zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58-jähriger Mann aus Jemgum gemeinsam mit einer 59-jährigen Frau aus Köln die A 28 in Fahrtrichtung Leer. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw Saab des Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich im angrenzenden Graben zum Stehen. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht verlassen und wurden von der Feuerwehr aus der misslichen Lage befreit. Mit leichten Verletzungen wurden sie einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Leer - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leer - Bei einem Verkehrsunfall auf der Leeraner Straße (B 436) wurde eine Frau am Dienstag gegen 13:30 Uhr leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 29-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Pkw VW die B 436 in Richtung Hesel und beabsichtigte die Autobahn in Richtung Emden zu befahren. Beim Abbiegevorgang nach links an der Anschlussstelle Leer-Ost der A 28 übersah er offenbar eine entgegenkommende 56-jährige Frau aus Wiesmoor mit ihrem Pkw Audi. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Beide wurden abgeschleppt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell