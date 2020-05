Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf! ++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Leer - Am letzten Freitag ist es in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Papenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen daneben abgestellten VW Eos einer 51-jährigen Filsumerin. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Emden - Am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Straße "Am Uphuser Grashaus" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Radfahrer aus Emden leicht verletzt wurde. Ein 56-jähriger Mann aus Ihlow befuhr mit seinem Pkw, KIA Sorento die Straße "Am Uphuser Grashaus" in Richtung Riepster Straße. An der Einmündung beabsichtigte der 56-Jährige nach rechts in die Riepster Straße einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden bevorrechtigten Radfahrer, der mit einem Pedelec auf dem Radweg der Riepster Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Sonntag, gegen 20:45 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei in Emden ein auffälliges Fahrzeug, welches die Auricher Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Skoda Octavia in erheblichen Schlangenlinien auf der Auricher Straße, geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei konnte den Fahrer des Skoda noch in der Auricher Straße stellen und eine Kontrolle in Höhe eines dortigen Blumengeschäftes durchführen. Auch die Beamten stellten während des Anhaltevorganges fest, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw nicht unter Kontrolle hatte. Bei der anschließenden Überprüfung des 33-jährigen Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Ersten Ermittlungen zufolge verursachte der Mann aus Brookmerland zuvor auf der Auricher Straße einen Verkehrsunfall, indem er von der Fahrbahn abkam und hierbei einen Leitpfosten beschädigte. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt fort, bis er von den Beamten letztlich gestoppt werden konnte. Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

