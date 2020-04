Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlich wegen Gesundheitsproblemen mit Fahrrad gestürzt

Karlsruhe (ots)

Eine 55 Jahre alte Frau ist am Mittwoch gegen 9.55 Uhr an der Kreuzung Sophien- und Yorckstraße ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer mit ihrem Fahrrad gestürzt. Sie kam anschließend in lebensbedrohlichem Zustand in eine Klinik. Ersten Anzeichen nach könnte ein zuvor eingetretenes gesundheitliches Problem zu dem Sturz geführt haben, von dem die Frau wohl nur leichtere oberflächliche Verletzungen aufwies.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell