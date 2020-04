Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall betrunken verursacht und davongefahren

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hat eine 60 Jahre alte Audi-Fahrerin mit über zwei Promille am Dienstag in der Karlsruher Killisfeldstraße verursacht.

Gegen 11:45 Uhr fuhr die Frau auf der Killisfeldstraße in Richtung Dietrichstraße. An der dortigen Einmündung machte sie mit ihrem Fahrzeug eine Kehrtwende und fuhr dabei vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung gegen einen auf der Gegenfahrbahn ordnungsgemäß geparkten Pkw. Trotz der erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen setzte sie ihre Fahrt zu einer nahegelegenen Tankstelle fort. Nach einem getätigten Einkauf weiterer alkoholischer Getränke wurde die Dame durch Zeugen auf den Unfall angesprochen und festgehalten. Bei der anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Durlach Alkoholgeruch entgegen, weshalb sie erst einmal eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

