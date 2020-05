Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zum schweren Verkehrsunfall am 09.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

Uplengen Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Stade mit seinem Motorrad die Großsander Straße in Fahrtrichtung Remels. In Höhe des dortigen Badesees beabsichtigte der Motorradfahrer eine vor ihm fahrende 37-jährige Frau aus Westerstede zu überholen, die mit ihrem Pkw in derselben Richtung fuhr und nach links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer übersah den angekündigten Abbiegevorgang und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus in Westerstede verbracht. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Großsander Straße gesperrt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Kretzmer, PK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell