POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.05.2020

++ Vorsicht! Betrugsmasche mit angeblichen Jobangeboten ++ Brand eines Einfamilienhauses mit einer verletzten Person ++ Diebstahl aus Pkw ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf! ++

Leer - Vorsicht! Betrugsmasche mit angeblichen Jobangeboten

Leer - In Kleinanzeigeportalen sowie in den sozialen Netzwerken kursieren immer wieder viele lukrative Jobangebote. Die Jobsuchenden werden dabei unter dem Vorwand, einen gutbezahlten Nebenjob zu bekommen, als Waren- oder Finanzagenten missbraucht. Den versprochenen Lohn erhalten die Geschädigten zumeist nicht, stattdessen werden sie als Mittelsmann für strafbare Handlungen der Täter genutzt. Durch die Betrüger werden entsprechende Konten mit den Daten der Geschädigten eröffnet, sodass die Täter bei ihren Geschäften die Adressen oder auch Kontodaten dieser Personen angeben. Derartige Konten können dann von den Betrügern für kriminelle Zwecke, wie z.B. der Geldwäsche, genutzt werden. Eine weitere Masche in diesem Zusammenhang ist, dass die eigentlich Jobsuchenden Pakete oder Waren annehmen sollen, um diese dann im Auftrag der angeblichen Firma in das Ausland zu transferieren. Die Geschädigten wissen dabei nicht, dass diese Pakete in ihrem Namen bestellt wurden und sie demnach auch die Rechnung bezahlen müssen. Auf die Geschädigten kommt hier, neben den Ermittlungen wegen Geldwäsche, auch teilweise noch die Regressforderungen der Warenlieferer hinzu. Die Betrüger nutzen die Ahnungslosigkeit der Jobsuchenden aus und machen sie dadurch zu Geldwäschern. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Jobangeboten. Meistens sind die Verdienstmöglichkeiten übertrieben hoch angesetzt, um einen Anreiz zu schaffen, aber auch 450-Euro-Jobs werden mit dieser Masche angeboten. Wie kann man sich schützen? Ein erster Blick in das Impressum der Firma kann schon einen ersten Hinweis geben. Ist dort ein Firmenname eingetragen und ist der Name bekannt? Hier kann eine Recherche im Internet möglicherweise schon helfen. Seien Sie in jedem Fall vorsichtig und meiden sie unseriöse Jobangebote. Sollten Sie bereits auf ein solches Jobangebot reingefallen sein, wenden Sie sich bitte an ihre nächste Polizeidienststelle.

Weener - Brand eines Einfamilienhauses mit einer verletzten Person

Weener - Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses mit einer Mietwohnung im Möhlenweg in Stapelmoor gerufen. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen, als die Polizei eintraf. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen stand. Die Feuerwehren Weener, Stapelmoor sowie Holthusen waren mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort. Die 58-jährige Eigentümerin des Wohnhauses, die das Feuer selbst bemerkte, konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Lediglich ein 65-jähriger Mann, der sich in der Nähe des Brandortes befand, zog sich bei der Beobachtung der Löscharbeiten nach derzeitigen Erkenntnissen eine Rauchvergiftung zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Ermittlungen zur Folge brach das Feuer an einem elektrischen Gerät in der Garage der Scheune aus. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf eine sechsstellige Summe.

Uplengen - Diebstahl aus Pkw

Uplengen - Am vergangenen Freitag wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr aus einem weißen Kastenwagen der Marke Ford Connect ein Portemonnaie gestohlen. Das Fahrzeug stand während der Tat in der Straße "An der Kirche" in Hollen beim Friedhof. Bis auf die Hecktür des Laderaums war das Fahrzeug verschlossen, sodass der unbekannte Täter vermutlich durch die Hecktür an das Portemonnaie, welches vorne im Fahrerraum lag, gelang. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente sowie eine kleinere dreistellige Bargeldsumme. Da sich zum Tatzeitpunkt einige Passanten in dem Bereich des Friedhofs aufhielten, bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Leer - In der Nacht von gestern, 19:00 Uhr auf heute Morgen, 06:15 Uhr, ist es auf dem Parkplatz zwischen der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße und der Friesenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß geparkter VW Lupo wurde, vermutlich durch Ausparken eines anderen Fahrzeuges, an der linken Front demoliert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

