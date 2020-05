Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand von Müllcontainern ++

Westoverledingen - Brand von Müllcontainern

Westoverledingen - Am späten Mittwochnachmittag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Brand von Müllcontainern in der Straße Am Bahnhof entsandt. Die Feuerwehr konnte die brennenden Container, welche unmittelbar an einem Gebäude abgestellt waren, schnell löschen. Durch den Brand selbst wurden Fenster oberhalb der Container beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt.

