POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.05.2020

++ Einbruch in eine Bäckereifiliale ++ Brand einer Garage ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf! ++

Emden - Einbruch in eine Bäckereifiliale

Emden - Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Lise-Meitner-Straße kam es am heutigen frühen Morgen gegen 03:00 Uhr. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei unbekannte männliche Täter die Seiteneingangstür aufhebelten und sich so Zutritt zum Objekt verschafften. Kurz darauf flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Max-Planck-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte kein Diebesgut erlangt werden. Die Täter werden auf ein Alter von ca. 18-20 Jahren und eine Körpergröße von ca. 1,70m geschätzt. Einer der Männer trug dunkle Kleidung, der andere trug einen hellen Kapuzenpullover. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Brand einer Garage

Ostrhauderfehn - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es um Mitternacht zu einem Garagenbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Nordstraße in Holterfehn gekommen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bereits die Garage mit samt eines angrenzenden Schuppens in Vollbrand stand. Die Feuerwehren Holterfehn und Ostrhauderfehn waren im Einsatz. Zudem wurde ein zweiter Brandherd im Flur des Einfamilienhauses festgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen ist hierbei von einer Brandstiftung auszugehen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Uplengen - Bereits am Dienstag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Großsander Straße im Kreuzungsbereich der Burgstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog mit seinem silbernen Kleinwagen aus der Burgstraße auf die Großsander Straße nach rechts ein, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Ein 44-jähriger Sattelzugfahrer aus Wilhelmshaven konnte nur durch eine Vollbremsung und ein entsprechendes Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen verhindern. Beim Ausweichen geriet der Sattelzug jedoch in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Bulli zusammen. Vier Insassen des VW Bullis, darunter eine 57-jährige Frau aus Westerstede sowie drei Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren, wurden hierbei leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Der Fahrzeugführer des silbernen Kleinwagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr in Fahrtrichtung Remels davon. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem silbernen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

